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«Вы здесь дома»: как Путин и Минниханов в Ашхабаде звали гостей на саммит БРИКС
Владимир Путин посетил Ашхабад, где рассказал об изменении миропорядка и пригласил Президента Туркменистана на саммит стран БРИКС. Зачем российский президент включил в свою делегацию Раиса Татарстана Рустама Минниханова и подробности рабочей поездки татарстанского лидера в Туркменистан – в материале «Татар-информа».
Творчество туркменского мыслителя и изменение миропорядка
Российская делегация приняла участие в пленарном заседании Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта Махтумкули Фраги.
В своей речи Президент России Владимир Путин отдал должное знаменитому туркменскому мыслителю, отметив взаимосвязь его творчества с современными геополитическими реалиями. Он напомнил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы, а его произведения по праву входят в золотой фонд мировой культуры.
Российский лидер напомнил, что в своем творчестве Махтумкули использовал нарративы справедливости, равенства, добрососедства и толерантности как между людьми, так и между государствами, нациями. Путин отметил, что эти понятия особенно актуальны и сегодня, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами. Сегодня формируется новый миропорядок. Этот естественный процесс носит необратимый характер, подчеркнул Путин.
«Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы», – заявил российский лидер.
Россия и страны мирового большинства за справедливое распределение благ
По словам Путина, Россия, как и другие государства мирового большинства, выступает в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ.
«Подчеркну: Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – указал Президент России.
В заключение Путин напомнил о грядущем саммите стран БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Российский лидер пригласил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова принять в нем участие.
Бердымухамедов – Минниханову: «Вы здесь у себя дома»
В составе российской делегации в Ашхабад с рабочим визитом приехал и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дело в том, что взаимодействие России со странами Исламского мира уже тяжело представить без татарстанского лидера, который является председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
В Ашхабаде Минниханов накануне встретился с национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. «Вы здесь у себя дома», – обратился он к татарстанскому лидеру.
В мае Гурбангулы Бердымухамедов участвовал в Казани в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которое проводилось в рамках KazanForum. В тот день Бердымухамедов отдельно поблагодарил Рустама Минниханова за дипломатическую работу от имени РФ в странах мусульманского мира.
«Во многом благодаря работе Рустама Минниханова как политика и дипломата выстраиваются уважительно-доверительные открытые отношения многих государств. Мы видим значительные успехи в этом направлении», — подчеркнул национальный лидер туркменского народа.
Потенциал роста экономических отношений Татарстана и Туркменистана
В Ашхабаде уже Раис Татарстана благодарил Бердымухамедова за приглашение на Международный форум. Минниханов подчеркнул, что произведения Махтумкули Фраги – неотъемлемая часть мировой культуры. Он сообщил, что в последние годы в республике активно изучают творчество поэта, а в отделе рукописей Казанского федерального университета хранятся оригиналы его рукописей.
«Помимо культурных связей между нашими народами сложились крепкие торгово-экономические отношения. Благодарен вам за личное внимание к развитию сотрудничества с республикой. Благодаря поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, регионы активно работают с дружественными странами по укреплению экономических связей», – отметил Минниханов.
И действительно, по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил $52 млн. Как подчеркнули стороны, есть потенциал к дальнейшему росту. Например, в областях транспортировки газа, автомобиле- и судостроения, энергетики, в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Бердымухамедов вручил руководителю Академии наук Республики Татарстан Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги». Медаль вручается тем участникам Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», кто вносит вклад в сближение и обогащение культур, укрепление дружбы, братства и взаимовыгодного сотрудничества народов.
Наконец, как сообщила пресс-служба Раиса РТ, уже сегодня в кулуарах форума Минниханов обсудил с помощником Президента РФ Юрием Ушаковым подготовку к саммиту БРИКС. Также татарстанский лидер принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги.
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