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Кремль ждет подтверждения приезда Президента Ирана на саммит БРИКС в Казань
Российские власти ожидают подтверждения по дипломатическим каналам приезда Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казань. Об этот журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Нет, пока нет [подтверждение приезда Президента Ирана на саммит БРИКС в Казань]. Мы ожидаем его по дипломатическим каналам», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ.
В связи с этим напомнил, что Пезешкиан «приглашен, ему предлагается конкретная встреча [с российским лидером Владимиром Путиным] на полях этого саммита».
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалили заметил, что Президент ИРИ скорее всего примет участие в саммите БРИКС и что сейчас ведется подготовка в этому визиту.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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