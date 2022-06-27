Россия сократила финансовые операции с недружественными странами на 80%

Финансовые операции России с недружественными государствами сократились на 80%. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центральноазиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается», — сказал руководитель ведомства, отметив, что наличие финансовых потоков показывает, что «экономика работает».

Он заметил, что ряд системообразующих предприятий РФ все еще сотрудничает с зарубежными «высокорисковыми банками» и сейчас Росфинмониторинг активно призывает отраслевые министерства обратить на это внимание. При оценке новых для российского бизнеса банков прежде всего проверяется отсутствие у них связей с криминальными или теневыми схемами.

«Что касается финансовых потоков внутри страны, здесь картина следующим образом складывается: это уход части клиентов из банков, на которые наложены санкции, переход в другие банки, в том числе и с иностранным участием», — объяснил Чиханчин.

По его словам, на сегодняшний день основная задача ведомства — тщательно изучить банки, в которые пришел бизнес, чтобы не создавать дополнительных проблем для предпринимателей.

Утром 24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать уже существующие и вводить новые санкции против РФ. Рестрикции затронули самые разные сферы, в том числе и экономическую. В частности, ЕС отключил от SWIFT семь российских банков. Также за рубежом были заморожены российские активы.

В качестве ответных мер Путин подписал закон, по которому оплата поставок природного газа из РФ в недружественные страны будет осуществляться в национальной валюте. Позже он разрешил осуществлять выплаты по внешнему долгу РФ в рублях.