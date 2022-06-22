Путин разрешил выплачивать валютный внешний долг России в рублях

Президент РФ Владимир Путин установил новый временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Выплачивать его теперь можно в рублях, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Обязательства по еврооблигациям признаются исполненными, если они выплачены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты на рынке РФ, говорится в документе.

Для исполнения долговых обязательств перед иностранными кредиторами российская сторона вправе направить депозитарию заявление об открытии на его имя счета в рублях.

Путин поручил Кабмину и Минфину РФ в течение десяти дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме и уладить техническую сторону.

США ранее запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. С 24 февраля валютные резервы российского ЦБ в американских банках были заморожены, но до апреля Минфин США разрешал их использовать для выплаты купонов по долларовым облигациям. В апреле на этом фоне Минфин РФ впервые перечислил выплаты по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» НРД в рублях.