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Ру Тат
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Экономика
26 мая 2022  07:01

Reuters: Евросоюз заморозил активы Банка России на сумму около 23 млрд евро

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Страны Евросоюза блокировали около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов ЦБ. Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал Reuters.

Он добавил, что были также заблокированы материальные активы на 10 млр евро (виллы, яхты).

Рейндерс не уточнил, все ли страны, входящие в ЕС, предоставили отчет о блокировке российских активов. Также он не пояснил, почему Евросоюз смог заморозить так мало активов ЦБ, сообщает РИА Новости. 

После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении спецоперации по защите Донбасса, Запад ввел жесткие антироссийские санкции, в том числе заморозил валютные резервы. В Кремле введение ограничений назвали экономической войной, но сказали, что были готовы к такому развитию событий.

#евросоюз #антироссийские санкции #спецоперация на Украине #банк россии
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