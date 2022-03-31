Путин подписал указ о торговле природным газом с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с покупателями из недружественных стран. Документ опубликован на сайте московского Кремля.

Согласно указу, «Газпромбанк» откроет специальные рублевые счета для иностранных покупателей газа из недружественных стран. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля.

Ранее о том, что предложена новая схема продажи газа, сообщал РБК со ссылкой на источник в Правительстве.

23 марта Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки природного газа в недружественные страны в российскую валюту. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять поставки согласно объемам и ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.