Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

Европейский Союз отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о банках ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также о Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и госкорпорации «ВЭБ. РФ».

Накануне постпреды стран ЕС одобрили введение ряда новых санкций против России, включая и отключение части российских банков от SWIFT, о чем сообщал «Татар-информ».

Кроме того, европейским компаниям запрещено участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом заявила, что SWIFT в России может заменить Система передачи финансовых сообщений.