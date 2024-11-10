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Политика 10 ноября 2024 12:48

Россия предложила Уганде стать страной — партнером БРИКС

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Россия предложила Уганде стать страной — партнером БРИКС
Флаг Уганды
Фото: Wikipedia.org

Уганда получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС и теперь рассматривает его. Об этом рассказал министр иностранных дел африканского государства Абубакер Джедже Одонго, сообщает РИА Новости.

«Уганде было предложено стать членом-партнером БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет», — заметил дипломат на полях министерской встречи формата «Россия-Африка».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с угандийским коллегой на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, что Россия поддержала его страну в качестве государства — партнера БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны-партнера в ходе него предложили в общей сложности 13 государствам: Алжиру, Беларуси, Боливии, Вьетнаму, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Нигерии, Таиланду, Турции, Уганде и Узбекистану. С Венесуэлой этого не произошло из-за противодействия входящей в БРИКС с основания сообщества Бразилии.

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#БРИКС #Уганда
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