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Россия предложила Уганде стать страной — партнером БРИКС
Уганда получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС и теперь рассматривает его. Об этом рассказал министр иностранных дел африканского государства Абубакер Джедже Одонго, сообщает РИА Новости.
«Уганде было предложено стать членом-партнером БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет», — заметил дипломат на полях министерской встречи формата «Россия-Африка».
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с угандийским коллегой на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, что Россия поддержала его страну в качестве государства — партнера БРИКС.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны-партнера в ходе него предложили в общей сложности 13 государствам: Алжиру, Беларуси, Боливии, Вьетнаму, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Нигерии, Таиланду, Турции, Уганде и Узбекистану. С Венесуэлой этого не произошло из-за противодействия входящей в БРИКС с основания сообщества Бразилии.
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