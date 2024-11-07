Путин назвал БРИКС прототипом отношений нового типа между странами и народами

БРИКС представляет собой прототип отношений нового типа между странами и народами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Прототип нового, свободного и неблокового характера отношений между государствами и народами — сообщество, которое формируется сейчас в рамках БРИКС», — выразил уверенность российский лидер.

«Наша страна в этом году председательствовала в объединении, и совсем недавно прошел саммит в Казани», — напомнил в этом контексте Путин.

«Не скрою, выработка скоординированного подхода многих стран, интересы которых далеко не во всем и всегда совпадают — дело непростое <...>. Немало сил на это ушло», — признал он.

«Зато именно так рождается уникальный дух сотрудничества. Он основан не на принуждении, а на взаимопонимании. И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке», — подчеркнул Президент РФ.

Отдельно Путин упомянул, что даже среди стран НАТО есть проявляющие «интерес к тесной работе с БРИКС», намекая на Турцию.

«Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС», — добавил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны — партнера объединения в ходе него получили 13 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.