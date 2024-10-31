Венесуэла отзывает посла из Бразилии из-за вето на статус страны-партнера БРИКС

Флаг Венесуэлы

Фото: Wikipedia.org

Венесуэла решила отозвать из Бразилии своего посла Мануэля Ваделя в знак протеста против вето на получение Боливарианской Республикой статуса страны — партнера БРИКС, которое бразильские власти наложили на саммите в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Венесуэлы.

«Мы осуждаем иррациональное поведение бразильских дипломатов, которые, вопреки одобрению остальных членов БРИКС, ввели политику блокады, аналогичную политике односторонних принудительных мер и коллективного наказания всего венесуэльского народа», — в частности, заявили в МИД.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство также осудило заявления бразильских политиков, касающиеся внутренней жизни страны. Отдельного упоминания удостоился главный советник Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы — Селсу Аморим, в действиях которого дипломаты Каракаса усмотрели признаки поведения «посланника североамериканского империализма».

Ранее наложенное Бразилией вето на присоединение к БРИКС в качестве страны-партнера раскритиковал Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Свое решение бразильские власти объяснили несоответствием прошедших в соседней стране президентских выборов демократическим принципам.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны-партнера в ходе него получили 13 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.