МИД Индии напомнил, что на саммите в Казани партнерами БРИКС стали 13 стран

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На прошедшем в Казани саммите БРИКС статус стран — партнеров организации получили как минимум 13 государств. Об этом напомнил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

«Как я понимаю, 13 стран были приняты в качестве стран-партнеров. Это было решение, которое было коллективно принято странами БРИКС. Статус стран-партнеров отличается от полного членства», — заметил дипломат (цитата по РИА Новости).

«Что касается того, был ли этот конкретный вопрос закрыт или нет на данный момент, я понимаю, что эти 13 стран стали странами-партнерами», — добавил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны — партнера объединения в ходе него получили 13 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Однако Венесуэле не удалось этого сделать из-за противодействия Бразилии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал появление категории государств-партнеров с необходимостью подождать с принятием новых членов, пока новые (с 2024 года) и старые участники БРИКС сработаются друг с другом.