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Мадуро сравнил Путина с Роналду, комментируя саммит БРИКС в Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя прошедший в Казани саммит БРИКС, сравнил Президента России Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду и назвал звездой международной политики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: Президент Владимир Путин — звезда международной политики. <...> Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — заявил Мадуро на заседании Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе.
«Там было тридцать глав государств нового мира, государств БРИКС, и он (Путин — прим. Т-и) принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. <...> Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС», — выразил уверенность венесуэльский лидер.
Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Но его страна не смогла получить статус государства — партнера организации из-за противодействия Бразилии. Свое вето бразильские власти объяснили несоответствием прошедших в соседней Венесуэле президентских выборов демократическим принципам.
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