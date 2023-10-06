Россия изучает возможность запуска отечественного электрокара «Атом» в Узбекистане

Фото: пресс-служба Кремля

Россия изучает возможность запуска производства в Узбекистане российского электромобиля «Атом». Об этом Президент Владимир Путин рассказал на совместной с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым пресс-конференции по итогам переговоров двух стран.

«В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы, при содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей "Лада", "Камаз", индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях, – перечислил глава государства. – Изучается возможность запуска электромобиля "Атом"».

Путин добавил, что электромобиль полностью спроектировали и разработали в России.

Ранее в компании «Кама» рассказали, что отечественный электрокар собрал 36 тыс. предзаказов. Производство стартует в 2025 году.

Мирзиёев прибыл в Россию накануне. Во время рабочей поездки в Татарстан Президент Узбекистана встретился с Раисом республики Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. О чем говорили руководители республик – в материале «Татар-информа».