Российские фигуристы на втором месте в командном турнире после первого дня Игр в Пекине

Сборная России по фигурному катанию занимает промежуточное второе место на командном турнире после первого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

После первого дня командного турнира лидирует сборная США, на втором месте находится Россия, на третьем — Китай.

В мужской короткой программе третье место занял Марк Кондратюк, в ритм-танце на второй позиции разместились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе также стала второй.

Женщины выступят с короткой программой 6 февраля. Российскую команду представит фигуристка Камила Валиева.

Командный турнир. Турнирная таблица после первого дня.

1. США — 28.

2. Россия — 26.

3. Китай — 21.

4. Япония — 20.

5. Италия — 18.

Ранее женская сборная России по хоккею без шести игроков основы, заболевших ковидом, обыграла команду Швейцарии.