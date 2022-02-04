Российские фигуристы на втором месте в командном турнире после первого дня Игр в Пекине
Сборная России по фигурному катанию занимает промежуточное второе место на командном турнире после первого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
После первого дня командного турнира лидирует сборная США, на втором месте находится Россия, на третьем — Китай.
В мужской короткой программе третье место занял Марк Кондратюк, в ритм-танце на второй позиции разместились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе также стала второй.
Женщины выступят с короткой программой 6 февраля. Российскую команду представит фигуристка Камила Валиева.
Командный турнир. Турнирная таблица после первого дня.
1. США — 28.
2. Россия — 26.
3. Китай — 21.
4. Япония — 20.
5. Италия — 18.
Ранее женская сборная России по хоккею без шести игроков основы, заболевших ковидом, обыграла команду Швейцарии.