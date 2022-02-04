Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр

Российский фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

За выступление россияне получили 85,05 балла. Третье место заняла итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла). Победителями короткой программы стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла).

Помимо Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Россию в командном турнире представят также Камила Валиева в женском одиночном катании, Марк Кондратюк в мужском одиночном катании и спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Командный турнир. Ритм-танец. Танцы на льду.

1. Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США) — 86,56.

2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 85,05.

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 83,83.