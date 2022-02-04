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Спорт
4 февраля 2022  09:14
Дамир Садриев

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр

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Российский фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. 

За выступление россияне получили 85,05 балла. Третье место заняла итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла). Победителями короткой программы стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). 

Помимо Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Россию в командном турнире представят также Камила Валиева в женском одиночном катании, Марк Кондратюк в мужском одиночном катании и спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина. 

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. 

Командный турнир. Ритм-танец. Танцы на льду.
1. Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США) — 86,56.
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 85,05. 
3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 83,83. 

#фигурное катание #олимпиада в Пекине
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