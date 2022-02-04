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Спорт
4 февраля 2022  10:35
Дамир Садриев

Фигуристы Мишина и Галлямов стали вторыми после короткой программы на командном турнире

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, стали вторыми после короткой программы командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. 

За выступление россияне получили 82,64 балла. Третье место заняла американская пара Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла). Победителями короткой программы стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла).

Помимо Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Россию в командном турнире представляют также Камила Валиева в женском одиночном катании, Марк Кондратюк в мужском одиночном катании и танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место, а танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. 

Командный турнир. Спортивные пары. Короткая программа 
1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 82,83. 
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 82,64. 
3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) — 75,00.

#олимпиада в Пекине #фигурное катание
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