Фигуристы Мишина и Галлямов стали вторыми после короткой программы на командном турнире

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, стали вторыми после короткой программы командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

За выступление россияне получили 82,64 балла. Третье место заняла американская пара Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла). Победителями короткой программы стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла).

Помимо Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Россию в командном турнире представляют также Камила Валиева в женском одиночном катании, Марк Кондратюк в мужском одиночном катании и танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место, а танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Командный турнир. Спортивные пары. Короткая программа

1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 82,83.

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 82,64.

3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) — 75,00.