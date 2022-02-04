Фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе на командном турнире Олимпиады

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

За выступление россиянин получил 95,81 балла. Второе место занял японский фигурист Сема Уно (105,46 балла), победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен с 111,71 балла.

Помимо Кондратюка, Россию в командном турнире представят Камила Валиева в женском одиночном катании, Никита Кацалапов / Виктория Синицина в танцевальном дуэте, а также спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина.

Ранее стало известно, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин.