news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
4 февраля 2022  09:00
Дамир Садриев

Фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе на командном турнире Олимпиады

news_top_970_100

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. 

За выступление россиянин получил 95,81 балла. Второе место занял японский фигурист Сема Уно (105,46 балла), победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен с 111,71 балла. 

Помимо Кондратюка, Россию в командном турнире представят Камила Валиева в женском одиночном катании, Никита Кацалапов / Виктория Синицина в танцевальном дуэте, а также спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина. 

Ранее стало известно, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин.

#олимпиада в Пекине #фигурное катание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное