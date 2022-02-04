Российские хоккеистки без шести игроков основы, заболевших ковидом, обыграли Швейцарию

Женская сборная России по хоккею в стартовом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2.

Хет-трик в составе россиянок оформила нападающая Полина Болгарева, еще по голу на свой счет записали Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. Стоит отметить, что участие в матче не приняли сразу шесть хоккеисток сборной России из-за сданных ими положительных тестов на коронавирус.

Следующую игру в рамках группы А национальная команда РФ сыграет против сборной США. Встреча состоится 5 февраля в 16.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть хоккеистов мужской сборной России сдали положительные тесты на Covid-19 после прилета в Пекин.