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Спорт
4 февраля 2022  10:08
Дамир Садриев

Российские хоккеистки без шести игроков основы, заболевших ковидом, обыграли Швейцарию

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Женская сборная России по хоккею в стартовом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2. 

Хет-трик в составе россиянок оформила нападающая Полина Болгарева, еще по голу на свой счет записали Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. Стоит отметить, что участие в матче не приняли сразу шесть хоккеисток сборной России из-за сданных ими положительных тестов на коронавирус. 

Следующую игру в рамках группы А национальная команда РФ сыграет против сборной США. Встреча состоится 5 февраля в 16.00. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть хоккеистов мужской сборной России сдали положительные тесты на Covid-19 после прилета в Пекин.

#олимпиада в Пекине #женский хоккей
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