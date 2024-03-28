Российские артисты записали альбом в поддержку жертв нападения на «Крокус»

Российские артисты записали альбом-трибьют «Услышь мой голос» памяти Муслима Магомаева, имя которого носил подвергшийся нападению террористов подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Средства, заработанные благодаря прослушиванию альбома на стриминговых сервисах, направят на помощь пострадавшим при теракте.

«Слушая этот альбом, мы используем самый ценный ресурс — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта. Таким образом каждый из нас может оказать поддержку тем, кто в ней сейчас нуждается», — подчеркивается в публикации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте».

Звучащее в интро стихотворение прочитал Федор Бондарчук. Финальные строки текста («Мы будем как у Магомаева в песне: / Журавль свободен, скорбит человек») отсылают к известной песне композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова (в переводе на русский язык Наума Гребнева).

Остальные 12 композиций — это песни Муслима Магомаева, которые перепели Владимир Прeсняков, Стас Михайлов, «Любэ», Валерия, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Баста, «Три дня дoждя», Macan, Hammali, Navai, Люся Чeботина и другие российские артисты и коллективы.

Каждый исполнитель самостоятельно выбрал одну из композиций Магомаева. В частности, рэпер Баста, группа «Три дня дождя», Владимир Пресняков и певица MONA вместе исполнили композицию «Луч солнца золотого», группа «Любэ» и Ваня Дмитриенко спели «Песню о далекой Родине», а Полина Гагарина исполнила завершающую альбом песню «Журавли».

Альбом поддержали все отечественные музыкальные стриминговые платформы. Его можно услышать в «VK Музыке», «Яндекс Музыке», «МТС Музыке» и в HiFi-стриминге «Звук».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что певец Shaman (Ярослав Дронов) посвятил песню памяти погибших в «Крокус Сити Холле».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом в обращении к гражданам сказал Президент Владимир Путин. Глава государства также сообщил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.