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Российская зимняя гонка аэростатов пройдет в Татарстане
В Татарстане состоится Российская зимняя гонка аэростатов — массовый полет тепловых аэростатов на дальность в формате Long jump («Прыжок в длину»). Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Это уникальное для России воздухоплавательное событие. Для пилотов оно станет непростым испытанием их физических возможностей и шансом продемонстрировать свой профессионализм.
Главная задача — пролететь за десять часов максимальное расстояние. Среди участников события будут и девушки-пилоты. Гонка должна начаться в 7 часов утра 10 марта в селе Ильинское Зеленодольского района РТ.
Придумал Российскую зимнюю гонку воздухоплаватель-рекордсмен Георгий Зименко. Пять лет, в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2023 годах, она проходила в Нижегородской области, аэронавты боролись за Кубок вызова SharNN.
В 2023 году экипаж россиян Ивана Меняйло и Наталии Ивановой пролетел 445 километров и приземлился в Нижнекамском районе РТ, передав эстафету по проведению мероприятия аэроклубу GMB AERO, который регулярно организует в Татарстане события для воздухоплавателей.
Изображения предоставлены организаторами мероприятия.
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