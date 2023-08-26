Фестиваль воздушных шаров в Зеленодольске собрал более 1,5 тыс. зрителей

В Зеленодольске состоялся фестиваль воздушных шаров, который посетили более 1,5 тыс. зрителей. Территория парка «Авангард» стала стартовой площадкой для десяти аэростатов. Фестиваль воздушных шаров, который второй год подряд проходит в Зеленодольском районе, открыли лучшие пилоты России.

Аэростаты проплыли над Волгой и Свиягой, приземлившись в районе деревни Татарское Бурнашево. Второй полет состоялся сегодня на рассвете. Всего за два дня в полетах приняли участие 100 человек. Одна из них — начальник пресс-службы района Регина Чибрикова.

«Это уже мой второй полет. В прошлом году мы взлетали вблизи острова Свияжска и приземлились в поле у Больших Ключей. Накануне удалось увидеть с высоты птичьего полета сам город Зеленодольск и Романовский мост на закате. Там наверху невероятная тишина. Спокойствие. Летать не страшно: в первую очередь, доверяешь пилоту. У нас был шар „Кострома“, пилот Антон Тизавров. Он много шутил, подсказывал, в каком ракурсе получаются лучшие фото. Но смотреть в экран телефона не хотелось, вокруг было очень красиво, и каждый вид хотелось запечатлеть в памяти», — поделилась Регина впечатлениями с «Татар-информом».

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил организаторов за праздник и возможность запечатлеть город и район с высоты птичьего полета.

«В будущем фестиваль станет еще более масштабным, — выразил он уверенность. — В этом году Зеленодольский район отмечает 65-летие, и проведения фестиваля у нас также очень символично: можно любоваться несравненными видами — Романовским мостом, Свияжском».