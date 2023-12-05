Воздухоплаватели из Татарстана собираются покорить Узбекистан

Базирующийся в Казани воздухоплавательный клуб GMB AERO собирается провести в Ферганской области Узбекистана фестиваль воздушных шаров.

Возможность проведения мероприятия обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров и генеральный директор компании Global Media и основатель GMB AERO Андрей Ермолаев, сообщает пресс-служба хокимията.

Андрей Ермолаев заметил, что климатические условия Ферганской области подходят для запуска воздушных шаров. Он выразил уверенность, что проведение фестиваля на территории области будет способствовать развитию туризма и продвижению региона за рубежом.

Руководитель аэроклуба также рассказал, что Global Media организует полеты на воздушных шарах в Казани и что спрос на них со стороны гостей города и местных жителей выше, чем ожидалось.

После консультаций с авиационными регуляторами по поводу организации полетов на воздушных шарах было решено продолжить переговоры в ближайшие дни, отмечают в пресс-службе хокимията.

В прошлом году Андрей Ермолаев сообщал, что в Татарстане планируют создать базу или глэмпинг для туристов-воздухоплавателей.