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Новости Татарстана и Казани
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Воздухоплаватели из Татарстана собираются покорить Узбекистан
Базирующийся в Казани воздухоплавательный клуб GMB AERO собирается провести в Ферганской области Узбекистана фестиваль воздушных шаров.
Возможность проведения мероприятия обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров и генеральный директор компании Global Media и основатель GMB AERO Андрей Ермолаев, сообщает пресс-служба хокимията.
Андрей Ермолаев заметил, что климатические условия Ферганской области подходят для запуска воздушных шаров. Он выразил уверенность, что проведение фестиваля на территории области будет способствовать развитию туризма и продвижению региона за рубежом.
Руководитель аэроклуба также рассказал, что Global Media организует полеты на воздушных шарах в Казани и что спрос на них со стороны гостей города и местных жителей выше, чем ожидалось.
После консультаций с авиационными регуляторами по поводу организации полетов на воздушных шарах было решено продолжить переговоры в ближайшие дни, отмечают в пресс-службе хокимията.
В прошлом году Андрей Ермолаев сообщал, что в Татарстане планируют создать базу или глэмпинг для туристов-воздухоплавателей.
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