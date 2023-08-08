Казань примет II Фестиваль аэростатов — участников ждет перелет через Волгу

25 и 26 августа в Казани пройдет одно из наиболее ярких событий лета — фестиваль воздушных шаров. В эти дни в город съедутся лучшие воздухоплаватели страны, в том числе рекордсмен России по высоте в женском зачете (5 км.) Виктория Аршава.

Гостей ожидает посвящение в аэронавты, перелет через Волгу и прекрасные виды Татарстана: Свияга, остров-град Свияжск, Раифский монастырь, Зеленодольск.

Организаторы обещают гостям дружескую атмосферу, возможность сделать фото на фоне гигантских шаров и море положительных эмоций. Узнать о событии подробнее можно в телеграм-канале и на сайте KZNFIESTA 2023.

За время фестиваля пройдет три полета: один 25 августа (в 18.00) и два 26-го числа (в 04.00 и 18.00). Если погода ухудшится, то событие продлят еще на один день, 27 августа.