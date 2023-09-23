«Новый туристический бренд»: фестиваль воздушных шаров стартовал в Мамадыше

На первом фестивале воздушных шаров «havaФест» 22 сентября над Мамадышским районом Татарстана пролетели десять аэростатов.

«Мы стремимся к тому, чтобы у нас появился новый туристический бренд. Организаторы фестиваля оценили нашу площадку, ландшафт, рельеф, живописность района и поэтому приняли решение проводить фестиваль именно у нас. Руководство района откликнулось на это предложение, потому что фестиваль повысит узнаваемость нашей земли. Нам есть что показать. Также мы рассматриваем воздухоплавание с точки зрения спорта», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

В эти дни в Мамадыш приехали десять пилотов, все из разных городов — Перми, Пензы, населенных пунктов Московской области и других регионов России. Одним из организаторов мероприятия выступает клуб воздухоплавателей Havada из Набережных Челнов.

В зависимости от погодных условий участникам и гостям в течение четырех дней предстоят завораживающие полеты. Пилоты вместе с пассажирами будут улетать с разных точек и приземляться в разных местах. Например, пассажиры аэростата №7 приземлились рядом с домом имама-мухтасиба района Ильхама хазрата Миннегалиева.

Сегодня вечером на стадионе-ипподроме города состоится культурная часть мероприятия: помимо полетов, будет работать фудзона, организуют развлечения для детей.