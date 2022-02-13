Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу, уступив чемпионке 17 сотых секунды

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовой медалисткой Олимпиады в Пекине в соревнованиях на дистанции 500 метров.

Россиянка проиграла олимпийской чемпионке из США Эрин Джексон всего 17 сотых секунды. Второй результат показала японская спортсменка Михо Такаги.

Конькобежный спорт. 500 метров

1. Эрин Джексон (США) — 37,04;

2. Михо Такаги (Япония) + 0,08;

3. Ангелина Голикова (Россия) + 0,17.

Сегодняшний игровой день принес России сразу четыре медали разных достоинств. Первыми золото в копилку принесли российские лыжники, чуть позже бронзу в биатлоне выиграл Эдуард Латыпов, затем в шорт-треке у мужчин серебряную медаль завоевал россиянин Константин Ивлиев.

Таким образом, с 4 золотыми, 4 серебряными и 7 бронзовыми наградами сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.