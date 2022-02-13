Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на ОИ в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

С одним промахом россиянин пришел к финишу третьим, серебро досталось норвежцу Тарьей Бе, золото выиграл французский биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Олимпийские игры – 2022. Гонка преследования. Мужчины:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39.07,15;

2. Тарьей Бе (Норвегия) – +28,6;

3. Эдуард Латыпов (Россия) – +35,3.

Для 27-летнего россиянина эта бронза стала уже второй на Олимпиаде – 2022. Ранее Латыпов занял третье место в составе российской команды в смешанной эстафете.

Напомним, сегодня российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх.