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Спорт
13 февраля 2022  16:14
Дамир Садриев

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на ОИ в Пекине

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. 

С одним промахом россиянин пришел к финишу третьим, серебро досталось норвежцу Тарьей Бе, золото выиграл французский биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Олимпийские игры – 2022. Гонка преследования. Мужчины:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) –  39.07,15;

2. Тарьей Бе (Норвегия) – +28,6;

3. Эдуард Латыпов (Россия) – +35,3.

Для 27-летнего россиянина эта бронза стала уже второй на Олимпиаде – 2022. Ранее Латыпов занял третье место в составе российской команды в смешанной эстафете.

Напомним, сегодня российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх.

#Олимпиада-2022 #Биатлон
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