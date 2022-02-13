Российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх
Лыжники Олимпийской сборной России выиграли золотые медали в эстафете 4 по 10 километров.
В составе нашей национальной команды выступали Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. От сборной Норвегии, пришедшей к финишу второй, россияне оторвались более чем на минуту. Бронзовые медали завоевала команда Франции.
Лыжные гонки. Эстафета, 4х10 км. Мужчины.
1. Россия (Червоткин, Большунов, Спицов, Устюгов) – 1:54:50,7
2. Норвегия (Иверсэн, Голберг, Холунд, Клэбо) – +1:07,2
3. Франция (Жуве, Лапалюс, Париссе, Манифика) – +1:16,4
Стоит отметить, что в последний раз российские лыжники выигрывали эстафету в данной дисциплине на Олимпиаде 42 года назад в американском Лейк-Плэсиде.
Напомним, накануне российские лыжницы также завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.