Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

Сборная России вышла на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр – 2022.

Произошло это после золотой медали, завоеванной российскими лыжниками в эстафете 4 по 10 километров. Теперь в активе российских спортсменов 4 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград. Стоит отметить, что 3 из 4 золотых медалей нашей национальной команде принесла сборная по лыжным гонкам.

Лидирует в медальном зачете сборная Германии (8-5-1), далее идет Норвегия (8-4-5), замыкает тройку США (5-5-1).

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане Россия завоевала всего две золотые медали и по итогу заняла лишь 13-е место в общекомандном медальном зачете.