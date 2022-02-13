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Спорт
13 февраля 2022  16:30
Дамир Садриев

Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров

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Шорт-трекист олимпийской сборной России Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в Пекине на дистанции 500 метров.

Спортсмен пришел к финишу с результатом 40,45 секунды. Третье место занял канадец Стивен Дюбуа, золото завоевал венгерский шорт-трекист Лю Шаолинь.

Шорт-трек. Мужчины. 500 м.

1. Лю Шаолинь (Венгрия) – 40,34;
2. Константин Ивлиев (Россия) – +0,11;
3. Стивен Дюбуа (Канада) – +0,34.

Стоит отметить, что эта медаль стала для России уже второй на Олимпийских играх – 2022. Ранее бронзу на дистанции 1500 метров выиграл другой шорт-трекист – Семен Елистратов.

Напомним, сегодня российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх, а биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.

#Олимпиада-2022 #шорт-трек
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