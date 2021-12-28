Роспотребнадзор: «Омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни, но поражает больше людей

Новый штамм коронавируса «омикрон» протекает легче, чем штамм «дельта» и другие его предшественники, но он способен поражать больше людей одновременно и распространяется быстрее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель ведомства отметила, что тяжелые последствия этот штамм коронавируса может вызвать только у непривитых.

«Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, те, у кого тяжелая форма диабета или тяжелая форма онкологии... Он вызывает более легкое течение, но мы пока видим только на территории ЮАР, а там все-таки средний возраст населения до 30, у нас в России значительно больше, это может быть фактором, который обеспечивает такое течение», — рассказала Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Она также напомнила, что важную роль играет уровень иммунизации в конкретной стране. Так, например, в Великобритании общий уровень иммунизации сегодня составляет более 80%.

«Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счета», — добавила глава Роспотребнадзора.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 13 декабря сообщила, что по поручению Президента Владимира Путина Правительство разработало дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направило его на рассмотрение российскому лидеру.