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Станция «Луна-25» впервые скорректировала траекторию перелета
Станция «Луна-25» провела первую корректировку траектории перелета к спутнику Земли. Об этом в своем телеграм-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне. Двигательная установка „Луны-25“ включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд», — говорится в сообщении.
Напомним, что это первая в истории современной России миссия на Луну. Ранее «Татар-информ» рассказал, для какой цели запущен аппарат.
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