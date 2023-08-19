Роскосмос рассказал о первых результатах работы станции «Луна-25»

Фото: телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»

Роскосмос поделился первыми данными, полученными с научных приборов автоматической станции «Луна-25» на окололунной орбите. Они и фотография кратера Зееман опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

За время полета научная аппаратура включалась несколько раз. Это, к примеру, позволило зарегистрировать наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта, удар микрометеорита. Используя фотографии спутника, ученые провели привязку к цифровой модели рельефа, чтобы повысить точность знания орбиты. Это поможет в дальнейших исследованиях Луны.

«Впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3000 эВ», — рассказали в Роскосмосе.

Кратер Зееман, снимок которого сопровождает сообщение, входит в тройку самых глубоких на южном полушарии Луны. Его диаметр достигает 190 километров, а глубина — 8. Как полагают специалисты, он образован после очень сильного удара очень плотного вещества.