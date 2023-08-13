Роскосмос получил первые данные от научных приборов автоматической станции «Луна-25»

На автоматической станции «Луна-25», которая в данный момент направляется к естественному спутнику Земли, включили научные приборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», – рассказали в госкорпорации, а также добавили, что все системы работают штатно, связь с автоматической станцией устойчивая.

Научная команда получила первые данные измерений на перелете к Луне и начала их обрабатывать. Комплекс научной аппаратуры был разработан специалистами Института космических исследований РАН.

12 августа «Луна-25» провела первую корректировку траектории полета. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Ранее сообщалось, что татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для миссии «Луна-25».