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Роскосмос получил первые данные от научных приборов автоматической станции «Луна-25»
На автоматической станции «Луна-25», которая в данный момент направляется к естественному спутнику Земли, включили научные приборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
«Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», – рассказали в госкорпорации, а также добавили, что все системы работают штатно, связь с автоматической станцией устойчивая.
Научная команда получила первые данные измерений на перелете к Луне и начала их обрабатывать. Комплекс научной аппаратуры был разработан специалистами Института космических исследований РАН.
12 августа «Луна-25» провела первую корректировку траектории полета. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Ранее сообщалось, что татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для миссии «Луна-25».
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