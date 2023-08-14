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Роскосмос показал первые снимки со станции «Луна-25»
Опубликованы первые снимки, сделанные станцией «Луна-25» в космосе. Кадрами в своем телеграм-канале поделилась госкорпорация «Роскосмос».
В Институте космических исследований РАН проанализировали первые данные телеметрии и измерений научных приборов, сделанные на расстоянии 310 тыс. км от Земли. Информация была получена 13 августа, на сеансах первых включений.
«Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на „отлично“», — заверили в пресс-службе корпорации.
Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала 11 августа. На следующий день станция «Луна-25» провела первую корректировку траектории полета, а позже передала первые данные от научных приборов.
Ранее сообщалось, что татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для миссии «Луна-25».
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