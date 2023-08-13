Ученые Татарстана создали систему навигации на лунной поверхности для миссии «Луна-25»

Фото: пресс-служба КФУ

Ученые Казанского федерального университета приняли участие в подготовке к миссии «Луна-25». Они разработали систему навигационного обеспечения на лунной поверхности, которую может использовать «Роскосмос», передает пресс-служба КФУ со ссылкой на главу обсерватории им.Энгельгардта, профессора Института физики КФУ Юрия Нефедьева.

Навигационная система представляет собой комплексную цифровую модель. Она обеспечивает навигацию на основе данных современных космических миссий, высокоточной теории динамики Луны, разнородных наблюдений. Используется также комплекс квантово-оптических и спутниковых бортовых оптических средств.

«Я надеюсь, что при осуществлении миссии „Луна-25“ будут использованы полученные нами данные, которые мы успешно сдали в Роскосмос», — сказал профессор КФУ Нефедьев.

Сейчас ученые КФУ продолжают проводить исследования связи небесных координат, привязанных к звездам и к лунной поверхности. Астроном назвал это непростой задачей, отметив, что ученые стремятся обеспечить точность до нескольких метров с помощью лазерных маяков к миссиям, в том числе – к «Луне-26».

Группа ученых казанского вуза на сегодня является практически единственной, которая пытается решить вопросы с навигацией и изучением ресурсов Луны, подчеркнул Нефедьев. Данные миссии «Луна-25» они надеются использовать в будущем для уточнения своих разработок.

«Главная цель – определить, где лучше осуществить посадку на Луну, чтобы размещать в этих локациях роботизированные, но посещаемые человеком базы», – сказал астроном, добавив, что человек может находиться на поверхности спутника не более двух недель из-за сильной радиации от солнечного ветра.

Освоение Луны Нефедьев назвал важным для экономики с точки зрения разработки полезных ресурсов. По его словам, так как на спутник Земли падали медленные астероиды, на ней могли сохраниться редкоземельные металлы, которые в перспективе двух-трех десятков лет исчезнут с Земли.

«Извлечение этих компонентов на Луне считается очень перспективным», – подчеркнул ученый.

Напомним, 12 августа станция «Луна-25» провела первую корректировку траектории перелета к спутнику Земли. Это первая в истории современной России миссия на Луну.