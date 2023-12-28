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Роман Шайхутдинов исполнил новогодние желания трех детей из казанской семьи
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов исполнил мечты трех юных татарстанцев в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он побывал в гостях у многодетной семьи из Казани, где желания загадали сразу три ребенка, сообщается на портале Правительства.
Самому старшему в семье ребенку 15 лет — Егор учится в 9-м классе, закончил музыкальную школу по классу аккордеона. Увлекается спортом и имеет второй юношеский разряд по плаванию, в свободное время изучает язык программирования Python. Мальчик загадал на Новый год волейбольный мяч.
Средний ребенок в семье — 12-летняя Кристина. Она — отличница, ходит в музыкальную школу и в секцию по волейболу. Девочка мечтает научиться кататься на коньках и попросила у Деда Мороза фигурные коньки.
Младшая сестра Егора и Кристины — 3-летняя Полина. Ходит в детсад, девочка загадала на Новый год куклу.
Роман Шайхутдинов исполнил новогодние желания детей и вручил им подарки.
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