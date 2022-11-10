Рогов заявил о возможной подготовке ВСУ к захвату Запорожской АЭС

Около 300 подготовленных Великобританией бойцов Вооруженных сил Украины прибыли за последнее время в город Запорожье и тренируются там, готовясь захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО — Сил специальных операций, <…> которые тренировались в районе Вольноандреевки. К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно [бойцов], и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», — приводит слова чиновника ТАСС.

Кроме того, по утверждению Рогова, за последнее время в действующие около Запорожской АЭС подразделения ВСУ поступило около 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. «Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там веселье», — признал он.

Ранее российская сторона не раз заявляла о попытках украинских войск высадить десант в районе Энергодара, в окрестностях которого расположена ЗАЭС. Последний раз Рогов рассказывал о такой попытке 29 октября. В большинстве случаев такие сообщения не сопровождаются какими-либо видео- и фотосвидетельствами либо их верификация затруднена.

Накануне вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона и правобережной части Херсонской области за Днепр, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на официальные российские источники.