В США объяснили невозможность поставить Украине большое число систем HIMARS

Соединенные Штаты не могут поставить Украине большое количество реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и ракет GMLRS к ним из-за ограниченных мощностей по их производству. Об этом пишет журнал The New Yorker со ссылкой на сотрудников Пентагона.

«Мы сразу сказали: „Вы не получите много таких систем“, — пояснил представитель американского военного ведомства. — „Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля“».

В связи с этим издание отмечает, что каждая пусковая установка HIMARS стоит около 7 млн долларов. При этом, согласно некоторым сведениям, Вооруженные силы Украины запускают в месяц более 5 тыс. снарядов GMLRS, тогда как концерн Lockheed Martin ранее производил всего 9 тыс. таких ракет в год.

Аналогичная проблема, по словам источника журнала, существует с системами противовоздушной обороны. Это «проблема скорее техническая, чем политическая». «У нас не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы предоставить», — констатировал представитель Пентагона.

Вместе с тем издание Breaking Defense отмечает, что Lockheed Martin инвестирует 65 млн долларов для ускорения работы подрядчиков по производству HIMARS. Сейчас компания за год выпускает 60 РСЗО, но по просьбе Пентагона планирует нарастить производство до 96 установок в год.

Defense News в свою очередь замечает, что в Сенат внесен подготовленный представителями как демократов, так и республиканцев законопроект о «контрактах военного времени, или чрезвычайных контрактов». В случае его принятия военные смогут за 2023 и 2024 финансовые годы заказать производство 700 РСЗО HIMARS и 100 тыс. ракет GMLRS к ним.