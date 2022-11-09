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Происшествия
9 ноября 2022  18:22
Павел Климчак

Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Об этом он заявил после выступления Командующего Объединенной группой войск Сергея Суровикина.

Как заявил Суровикин, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Более 115 тысяч человек покинули район боевый действий.

Более целесообразным в данной ситуации будет организовать оборону по барьерному рубежу Днепра – по левому берегу реки, заявил Суровикин.

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Шойгу добавил, что жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом.

«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», – заявил Командующий Объединенной группой войск.

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