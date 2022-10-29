Рогов заявил о неудачной попытке высадки украинского десанта у Запорожской АЭС
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об очередной неудачной попытке украинской стороны высадить десант около Запорожской атомной электростанции.
«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре <…> была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Позднее Рогов в беседе с РИА Новости уточнил, что «противник понес потери и отступил», но количество участвовавших в операции лодок пока не подсчитано.
Ранее российская сторона не раз заявляла о попытках украинских войск высадить десант в районе Энергодара. Последний раз Министерство обороны РФ утверждало, что такая попытка была предпринята 19 октября.
Обычно, хотя и не всегда, такие сообщения не сопровождаются какими-либо видео- и фотосвидетельствами. На данный момент никаких снимков или видео событий, о которых рассказал представитель администрации Запорожской области, не опубликовано.