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Ру Тат
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Политика
29 октября 2022  12:38

Рогов заявил о неудачной попытке высадки украинского десанта у Запорожской АЭС

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Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об очередной неудачной попытке украинской стороны высадить десант около Запорожской атомной электростанции.

«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре <…> была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Позднее Рогов в беседе с РИА Новости уточнил, что «противник понес потери и отступил», но количество участвовавших в операции лодок пока не подсчитано.

Ранее российская сторона не раз заявляла о попытках украинских войск высадить десант в районе Энергодара. Последний раз Министерство обороны РФ утверждало, что такая попытка была предпринята 19 октября. 

Обычно, хотя и не всегда, такие сообщения не сопровождаются какими-либо видео- и фотосвидетельствами. На данный момент никаких снимков или видео событий, о которых рассказал представитель администрации Запорожской области, не опубликовано.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на российские источники.
#спецоперация на Украине
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