Вблизи Энергодара предотвращена еще одна попытка высадки украинского десанта

В ночь с четверга на пятницу вблизи Энергодара предотвращена попытка высадки украинского десанта на подконтрольной России части Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Александра Волгу.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской [около 10 км от Энергодара]. Удар успешно отражен», — рассказал Волга.

По его словам, диверсанты хотели осуществить высадку примерно в 01:00 по московскому времени. Перед этим ВСУ нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям. Волга рассказал, что в настоящее время Энергодар остается без электричества.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об очередной попытке украинского десанта высадиться через Днепр в направлении Каменки-Днепровской.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.