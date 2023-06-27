Рогов сообщил, что ВСУ вскоре могут занять Времевский выступ

Российские войска на Запорожском направлении находятся в «активной обороне», практически по всей линии боевого соприкосновения ведутся артиллерийские дуэли. Об этом рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По оценке чиновника, наиболее тяжелые бои идут за так называемый Времевский (Времьевский) выступ, находящийся на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики.

«Отражены четыре атаки противника в районе н. п. Ровнополь. По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н. п. Ровнополь, Левадное и Макаровка», — пояснил Рогов.

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — констатировал он.

При этом накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчиталась о взятии села Ровнополь. «Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше», — написала она в Telegram-канале.

Бои за Времевский выступ ведутся с самого начала украинского контрнаступления. Предположительно именно в этом районе погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.

Президент РФ Владимир Путин счел потери украинской стороны очень большими по сравнению с российскими. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». В Пентагоне же потери Украины при контрнаступлении назвали ожидаемыми.