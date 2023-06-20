Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Петербурге похоронили погибшего генерал-майора Горячева
Погибшего в ходе специальной военной операции на Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Похороны состоялись 18 июня. Читатели сообщили о катафалке и роте почетного караула рядом с Домом офицеров на Литейном проспекте, где прошло прощание с генералом.
Табличка на могиле Горячева гласит, что он погиб 12 июня. Первым о гибели генерала 13 июня рассказал российский Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z», назвав причиной «ракетную атаку противника» и упомянув так называемый Времьевский выступ.
«По мнению представителей командования <…>, армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством», — написал автор канала (сейчас его пост удален).
Позднее эту информацию подтвердил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Местом гибели Горячева он назвал «Запорожский фронт».
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны РФ просьбу прокомментировать сообщения о смерти Сергея Горячева, о чем сообщал ТАСС.
В декабре 2021 года стал начальником 392-го окружного учебного Тихоокеанского центра имени маршала Петрова, но с началом широкомасштабных боевых действий на Украине был назначен командиром 5-й отдельной танковой бригады. В ходе спецоперации дослужился до должности начальника штаба армии, ему было присвоено звание генерал-майора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»