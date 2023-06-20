В Петербурге похоронили погибшего генерал-майора Горячева

Погибшего в ходе специальной военной операции на Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание «Фонтанка».

Похороны состоялись 18 июня. Читатели сообщили о катафалке и роте почетного караула рядом с Домом офицеров на Литейном проспекте, где прошло прощание с генералом.

Табличка на могиле Горячева гласит, что он погиб 12 июня. Первым о гибели генерала 13 июня рассказал российский Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z», назвав причиной «ракетную атаку противника» и упомянув так называемый Времьевский выступ.

«По мнению представителей командования <…>, армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством», — написал автор канала (сейчас его пост удален).

Позднее эту информацию подтвердил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Местом гибели Горячева он назвал «Запорожский фронт».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны РФ просьбу прокомментировать сообщения о смерти Сергея Горячева, о чем сообщал ТАСС.

Сергей Владимирович Горячев родился в городе Ожерелье Московской области 22 октября 1970 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. С 2013 года возглавлял оперативную группу российских войск в Приднестровье. В 2014-2015 годах — командир 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады. С 2018 по 2021 год — командир 201-й Гатчинской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.



В декабре 2021 года стал начальником 392-го окружного учебного Тихоокеанского центра имени маршала Петрова, но с началом широкомасштабных боевых действий на Украине был назначен командиром 5-й отдельной танковой бригады. В ходе спецоперации дослужился до должности начальника штаба армии, ему было присвоено звание генерал-майора.