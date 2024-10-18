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Родителям трех бойцов СВО из Татарстана провели воду в дом
В частный дом родителей трех участников СВО из деревни Карманково Менделеевского района провели воду. Раньше воду им приходилось носить из колонки.
Глава Менделеевского района Радмир Беляев вместе с ветераном СВО, депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым навестили семью Леонида и Натальи. Их сыновья Максим, Вениамин и Никита сейчас находятся в зоне спецоперации.
По личной просьбе бойцов глава района помог в решении проблемы.
«Во время моей недавней поездки в зону СВО ребята обратились с просьбой провести водопровод в дом родителей. Совместными усилиями администрации района и Эдуарда Сулеймановича около дома мы пробурили скважину, сделали канализацию и провели воду в дом», — рассказал Радмир Беляев.
Напомним, в начале октября Радмир Беляев вместе с делегацией Менделеевского района навестил военнослужащих в зоне СВО и передал им гуманитарный груз, в том числе коптеры и автомобиль. Было направлено 9 тонн груза на сумму более 5 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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