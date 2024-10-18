Родителям трех бойцов СВО из Татарстана провели воду в дом

В частный дом родителей трех участников СВО из деревни Карманково Менделеевского района провели воду. Раньше воду им приходилось носить из колонки.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев вместе с ветераном СВО, депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым навестили семью Леонида и Натальи. Их сыновья Максим, Вениамин и Никита сейчас находятся в зоне спецоперации.

По личной просьбе бойцов глава района помог в решении проблемы.

«Во время моей недавней поездки в зону СВО ребята обратились с просьбой провести водопровод в дом родителей. Совместными усилиями администрации района и Эдуарда Сулеймановича около дома мы пробурили скважину, сделали канализацию и провели воду в дом», — рассказал Радмир Беляев.

Напомним, в начале октября Радмир Беляев вместе с делегацией Менделеевского района навестил военнослужащих в зоне СВО и передал им гуманитарный груз, в том числе коптеры и автомобиль. Было направлено 9 тонн груза на сумму более 5 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.