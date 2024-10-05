«Чувствуем тепло и поддержку»: глава Менделеевска доставил шефскую помощь на СВО

Делегация из Менделеевского района навестила бойцов 430 и 1232 полков в Донецке и Луганске. Менделееввцы передали гуманитарной груз, в том числе квадроцикл и автомобиль УАЗ.

«Ребята были рады, передали слова благодарности. Все в хорошем расположении духа, говорят „Вернемся с Победой“!», — передал слова бойцов глава района Радмир Беляев, который навестил военных.

«Менделеевский район, спасибо вам всем за поддержку — волонтерам, которые стараются для нас. Это огромная тепло и поддержка, мы чувствуем ее», — поблагодарили бойцы в видеоролике.

Помимо этого, делегация из Менделеевска отвезла гуманитарный груз также в подшефный Лисичанск.

«Спасибо всем, кто сделал вклад в общее дело! Наши бойцы чувствуют поддержку, она для них очень ценна», — заключил Радмир Беляев.

Напомним, 4 дня назад Менделеевский район направил крупную партию помощи бойцам на передовой и жителям подшефных городов. Отправка была приурочена к годовщине воссоединения новых регионов с ОФ. Направлены 9 тонн груза на более чем 5 млн рублей.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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