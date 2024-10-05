Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Чувствуем тепло и поддержку»: глава Менделеевска доставил шефскую помощь на СВО
Делегация из Менделеевского района навестила бойцов 430 и 1232 полков в Донецке и Луганске. Менделееввцы передали гуманитарной груз, в том числе квадроцикл и автомобиль УАЗ.
«Ребята были рады, передали слова благодарности. Все в хорошем расположении духа, говорят „Вернемся с Победой“!», — передал слова бойцов глава района Радмир Беляев, который навестил военных.
«Менделеевский район, спасибо вам всем за поддержку — волонтерам, которые стараются для нас. Это огромная тепло и поддержка, мы чувствуем ее», — поблагодарили бойцы в видеоролике.
Помимо этого, делегация из Менделеевска отвезла гуманитарный груз также в подшефный Лисичанск.
«Спасибо всем, кто сделал вклад в общее дело! Наши бойцы чувствуют поддержку, она для них очень ценна», — заключил Радмир Беляев.
Напомним, 4 дня назад Менделеевский район направил крупную партию помощи бойцам на передовой и жителям подшефных городов. Отправка была приурочена к годовщине воссоединения новых регионов с ОФ. Направлены 9 тонн груза на более чем 5 млн рублей.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»