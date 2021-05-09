Родители забрали домой подростка, пострадавшего в ДТП с фурой и автобусом в РТ

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, родители решили забрать домой в Оренбург 14-летнего подростка, который пострадал в аварии с грузовиком и микроавтобусом на трассе в РТ.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в Чистопольской ЦРБ остаются еще трое пострадавших в утреннем ДТП.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около пяти часов утра на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики столкнулись фура MAN и микроавтобус Renault. Жертвами аварии стали пять человек, еще четверо были доставлены в больницу.

На месте трагедии работает оперштаб, семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь.

Как рассказал ИА «Татар-информ» Главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов, трагедия могла произойти из-за того, что водитель грузовика на секунду отвлекся от дороги, потянувшись за зажигалкой.