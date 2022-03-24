РФС условно дисквалифицировал Слуцкого до конца сезона и оштрафовал на 250 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) условно дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого до конца сезона 2021/22, а также оштрафовал на 250 тысяч рублей.

Данное наказание принято на основе некорректных высказываний наставника казанского клуба в адрес судейской бригады после игры 21-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» – «Ростов».

«В связи с допущенными главным тренером ФК "Рубин" г. Казань Слуцким Леонидом Викторовичем нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому Леониду Викторовичу санкции в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», – заявила пресс-служба РФС.

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».