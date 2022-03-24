РФС: Следующее нарушение повлечет реальное отстранение Слуцкого от матчей РПЛ

Представитель Комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что наставника «Рубина» Леонида Слуцкого могут отстранить от матчей РПЛ, в случае нового нарушения. Сегодня главный тренер казанцев был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона.

«Слуцкому выписан максимальный штраф, плюс он условно дисквалифицирован до конца сезона. Самого Слуцкого не было на заседании, только его представитель и представитель «Рубина».

Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своё поведение. Следующее нарушение повлечёт за собой реальное наказание», — цитирует Созина «Чемпионат».

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.