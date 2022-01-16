РФПИ предоставил ВОЗ все документы по вакцине «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию, необходимую для регистрации вакцины «Спутник V». Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Тридцатого декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — отметила эксперт ВОЗ.
В середине декабря 2021 года представитель международной организации Маргарет Харрис рассказала, что «Спутник V» всё еще не признан ВОЗ из-за оценки технического досье, которая еще не закончена, а также ожидания дополнительных данных.
Позднее другой представитель организации, Тарик Язаревич, уточнил, что получение документов ожидается к концу декабря, а инспекция производства вакцины может состояться на ранее января.
Уже после Нового года стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало положительное заключение о производственных стандартах и клинических исследованиях российского препарата против SARS-CoV-2,
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заметил, что «Спутник V» показывает себя как лучшая в мире вакцина от коронавируса.