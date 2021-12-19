ВОЗ назвала причину задержки с одобрением «Спутника V»

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» все еще не признана ВОЗ из-за оценки технического досье, которая еще не закончена, а также ожидания дополнительных данных. Об этом телеканалу RT сообщила официальный представитель организации Маргарет Харрис.

«Но оценка, процесс, продолжается», — заверила она.

Харрис отметила, что задержка не связана с местом создания вакцины. Поэтому говорить, что ВОЗ признает только западные препараты, нельзя. Так, напомнила специалист, были лицензированы в том числе вакцины из Китая и Индии.

К тому же и для ряда западных препаратов этот процесс продолжается достаточно долго.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций подчеркнул, что вакцина центра им. Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» показала достаточно высокую эффективность против нового омикрон-штамма Covid-19.